- Obiectele straine, cum ar fi bucați de mancare sau alte obiecte mici, pot bloca caile respiratorii, punand in pericol viața unei persoane. Cand o persoana se ineaca cu astfel de obiecte, Manevra Heimlich poate fi aplicata pentru a determina eliminarea obiectului strain. Este considerata una dintre cele…

- In urma vremii neprielnice si a unei furtuni care fusese anuntata prin sistemul Ro.Alert, o barca cu mai multe persoane s-a rasturnat pe Lacul Colibita. De asemenea, doua persoane aflate pe o hidrobicicleta au fost puse in pericol. Interventia rapida a doua barci aflate in zona, a echipajelor de la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj de condoleante, in urma incidentului produs pe Aeroportul din Chisinau, unde si-au pierdut viata doua persoane.“Am aflat cu regret de tragicul incident din Aeroportul International Chisinau, incident in urma caruia si-au pierdut viata…

- Un vechi proverb spune ca graba strica treaba, lucru care se aplica și in cazul lui Jorge. Artistul a fost surprins intr-un moment de neatenție pe strazile Capitalei, atunci cand se afla la volanul mașinii sale.

- Un reportaj BBC prezinta fenomenul dezertorilor ucraineni care aleg sa fuga in Romania in loc sa-și apere țara.„Tisa era mai ușor de trecut decat ma așteptam. Apa ajungea doar pana la pieptul meu, deci nu trebuia sa inot. Pur și simplu m-am aruncat in apa”, povestește George (un nume fictiv). Cand…

- De cand s-a retras din fotbal, Bogdan Mara este discret și rare sunt momentele in care a fost surprins in public. De data aceasta, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, l-au surprins pe fostul jucator, dar nu singur, ci alaturi de prieteni.

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca datorita demersurilor task force-ului interinstitutional convocat de ministrul Bogdan Aurescu la 16 aprilie, cetateanul sudanez membru de familie al unui cetatean roman, care s-a deplasat spre Etiopia, a parasit la data de 3 mai teritoriul Sudanului si a intrat…

- Interpreta Nata Bococ și-a surprins in cel mai frumos mod fiica, chiar in ziua nunții sale. Artista, alaturi de mire a interpretat in premiera o melodie dedicata fiicei sale care a facut-o sa se emoționeze pina la lacrimi. ”Невеста", este noua melodie a artistei in care a pus tot sufletul sau și a adus-o…