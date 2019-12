Stiri pe aceeasi tema

- Lacustele de desert distrug zeci de mii de hectare de culturi si teren de pasunat in Somalia, in cea mai mare invazie din ultimii 25 de ani din aceasta tara, a anuntat miercuri Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), relateaza Reuters. Lacustele au distrus circa 70.000…

- Lacustele au distrus circa 70.000 de hectare de teren in Somalia si Etiopia vecina, amenintand rezervele de hrana din ambele tari si mijloacele de trai ale comunitatilor agricole, a afirmat FAO. Un roi mediu de lacuste poate distruge culturile care ar putea hrani 2.500 de persoane timp de un an, a mai…

- Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțari nerambursabile acordate prin Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Ploile torentiale care s-au abatut in noaptea de vineri spre sambata asupra regiunii West Pokot, la circa 350 de kilometri nord-vest de Nairobi, au daramat mai multe locuinte."Au fost gasite 12 cadavre, iar cautarile continua", a declarat presei comisarul districtului West Pokot, Apollo…

- In noiembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula citeva programe de formare profesionala gratuite pentru 84 de persoane. Conform ANOFM, 28 de persoane se vor califica in meseria de frizer. Cite 14 suceveni vor urma cursuri de formare profesionala in urmatoarele meserii: agent…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Inființata in 2014, pentru a oferi oportunitați de dezvoltare personala și profesionala tinerilor din Targu Neamț și imprejurimi, Asociația Puzzle OptimEast și-a facut un portofoliu de proiecte, din cele mai diverse, atingand domenii precum cultura, turismul sau managementul. Litera de lege a ramas…