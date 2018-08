Două noi incendii de pădure în Letonia Doua noi incendii de padure au izbucnit joi in Letonia, unul dintre acestea distrugand peste 220 de hectare intr-o zona mlastinoasa din apropierea frontierei estoniene, in regiunea Mazsalaca, potrivit AFP. Zona nu este accesibila decat pe cale aeriana si doar doua elicoptere, unul leton si unul eston, incearca sa stinga flacarile aruncand tone de apa peste flacari. Focul continua sa avanseze, a precizat Zigmunds Jaunkikis, din cadrul directiei padurilor, potrivit agentiei de presa LETA. Cel de-al doilea incendiu s-a declansat in apropierea orasului Jekabpils, in centrul tarii, dar pompierii au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Weekendul ce tocmai s-a incheiat a fost unul ” de foc” pentru pompierii maramureșeni. De 8 situații de urgența au avut parte pompierii, 7 incendii și un accident rutier. Vineri, 11.05., pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare au lichidat un incendiu izbucnit la o casa nelocuita de pe strada Fructelor…

