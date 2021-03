Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Tulcea care și-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti pentru ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea, potrivit Ziarului Ziua Constanța. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri,…

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), scrie Agerpres.

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul…

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15,…

- Pompierii intervin pe strada Tudor Vladimirescu din Eforie Nord, judetul Constanta., imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a intrat marti cu autoturismul in coliziune cu un autovehicul, pe o strada din localitatea Ovidiu, iar apoi a acrosat un stalp, care s-a prabusit peste o alta masina ce era in trafic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, anunța AGERPRES.…

- Accident rutier pe strada Constantin Sandu Aldea din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Constantin Sandu Aldea.In…

- Accident rutier cu victima in Navodari.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Randunelelor din Navodari.Un pieton a fost ranit.…