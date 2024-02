Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 februarie, in jurul orei 12.00, doi politisti patrulau pe D.J. 224, in comuna Silistea, judetul Constanta, cand au observat in trafic o motocicleta condusa de un barbat, care, la vederea lor, a incetinit vehiculul, potrivit IPJ Constanta. Cei doi politisti si au dat seama ca ceva nu este in…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 30 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui…

- La data de 15 decembrie 2023, in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in municipiul Constanta, s a produs un accident rutier. La data de 15 decembrie 2023, in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Serviciului…

- La data de 6 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 27 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de savarsirea infractiunilor de conducerea…

- La data de 30 noiembrie a.c., in jurul orei 00.30, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Medgidiei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 3.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 19 ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei…

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 00.10, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu Postul de Politie Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A. La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 00.10, politistii din…

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 2.40, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu Postul de Politie Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 56 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 30 noiembrie 2023,…