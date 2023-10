Două locuri unu pentru ­judoka ploieşteni Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat, vineri si sambata, la Turneul International „Memorial Aurel Campeanu”, de la Focsani, competitie rezervata Juniorilor 2 – „U18” si Juniorilor 3 – U16, reusind sa obtina opt medalii – doua locuri I, un loc I si cinci locuri III -, precum si trei locuri V! Performantele sportivilor nostri au fost urmatoarele: Locul I – Vanessa Tolea – U18, -57 kg; – David Tugui – U18, +90 kg; Locul al II-lea – Ioana Petraru – U16, -70 kg; Locul al III-lea – Sebastian Petre – U18, -73 kg; – Alexia Cristea – U18, -48 kg; – Anabel Minea – U18, +70 kg;… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

