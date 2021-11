Comuna Dumbravița, din județul Timiș, are cea mai mare rata de vaccinare din țara, luni, potrivit datelor publicate de RoVaccinare. Girocul este pe poziția a cincea in acest clasament. In Timișoara, procentul este de 42,92%, iar in țara orașul cu cea mai mare rata de vaccinare este Otopeni. Primele localitați, in funcție de procentul acoperirii […] Articolul Doua comune din Timiș, intre primele cinci localitați din țara cu cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .