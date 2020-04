Stiri pe aceeasi tema

- Lufthansa ar putea solicita o forma de protecție fața de creditori in timp ce discuta cu guvernul de la Berlin un pachet de salvare de 9 miliarde de euro, a declarat o sursa din companie, citata de Reuters, potrivit MEDIAFAX .Sursa a spus ca schema de protecție ar presupune ca firma sa fie…

- Air France-KLM va primi un ajutor financiar de pana la 11 miliarde de euro (12 miliarde de dolari) din partea guvernelor francez si olandez, in conditiile in care numeroase companii aeriene risca sa intre in faliment din cauza pandemiei de coronavirus, transmite CNBC potrivit news.ro.Guvernul…

- Compania KLM, filiala olandeza a grupului aerian Air France KLM, va primi asistenta financiara cuprinsa intre doua si patru miliarde de euro, a declarat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra.KLM va beneficia de un plan de asistenta financiara cu o valoare de doua-patru miliarde de euro,…

- Compania aeriana Air France-KLM poarta discutii cu bancile pentru a imprumuta pana la sase miliarde de euro, credite ce vor fi garantate de guvernele francez si olandez, in incercarea de a face fata paralizarii transportului aerian din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat mai multe surse pentru…

- Suma uriașa. Scandalul emisiilor Dieselgate a costat grupul german Volkswagen 31,3 miliarde de olari pana in prezent, transmite Reuters. Este bilanțul facut inainte de criza COVID 19, care va aduce și ea pierderi semnificative.Costul scandalului, pornit in 2015, include atat amenzile primite,…

- Producatorul european de aeronave, Airbus, a semnalat ca ar putea avea nevoie de sprijin guvernamental daca criza economica provocata de coronavirus tine cateva luni, scrie Reuters. Compania are rezerve de 16 miliarde de euro. Airbus cheltuie circa 5,5 miliarde de euro pe luna.Efectele crizei…

- Operatorul aerian regional Flybe din Marea Britanie a anuntat joi ca a fost plasat sub administrare speciala, fiind afectat de scaderea numarului de clienti din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19). „Toate zborurile sunt anulate, iar afacerea din Marea Britanie si-a incetat activitatea, cu efect…