Doua Coduri Galbene pentru Dobrogea: Unul de dimineata si un altul pana vineri. Ce spun meteorologii

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți prima avertizare cod portocaliu de canicula din acest an. Meteorologii anunța un val de caldura și disconfort termic accentuat incepand de azi, pentru mai multe zone din țara.Codul galben de canicula valabil marți vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile pentru judetul Neamt. In intervalul 20 iunie, ora 10:00-21 iunie, ora 2:00, judetul e avertizat cu COD PORTOCALIU, fiind prognozate „ploi abundente, instabilitate atmosferica accentuata”. „In Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei,…

- Cod Galben de ploi insemnate cantitativ astazi pana la ora 12.00 in judetele Constanta si Tulcea. In intervalul mentionat in Dobrogea, estul Munteniei si sud estul Moldovei vor fi averse ce vor avea si caracter torential si pe alocuri descarcari electrice.Cantitatile de apa, in intervale scurte de timp…

- Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l mp si izolat 30hellip;35 l mp.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben valabila de pana astazi la ora 10.00 in mai multe zone printre care si judetele Constanta si Tulcea. Vor fi ploi insemnate cantitativ spun specialistii in prognoza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri trei noi avertizari meteo de fenomene extreme pentru zile de miercuri și joi, cand se vor fi semnalate ploi abundente, intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica.Astfel, in intervalul 16 iunie, ora 10.00 - 16 iunie, ora 23.00, este…

- Vremea in urmatoarele patru saptamani va fi mai rece și va ploua mai mult decat de obicei in iunie, conform prognozei publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi mai scazute decat de obicei pe parcursul lunii iunie și se vor apropia de mediile perioadei abia la inceputul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o alerta meteo valabila pana astazi la ora 21.00.Fenomenele vizate sunt ploi insemnte cantitativ si instabilitate atmosferica temporar accentuataIn aceasta perioada, marcata de specialisti cu Cod Galben, in Dobrogea, in estul si nord estul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologica de vreme rea, valabila pana miercuri la ora 11:00. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Meteorologii anunța ca, intre 25 mai, ora 15:00, și 27 mai,…