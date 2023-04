Stiri pe aceeasi tema

- Printre aeroporturile afectate s-au numarat Dusseldorf, Nurnberg si Dortmund, dar website-urile celor mai mari aeroporturi ale Germaniei, din Frankfurt, Munchen si Berlin, functionau normal. ”Inca o data, aeroporturile au cazut victimele atacurilor DDoS pe scara larga”, a declarat directorul general…

- Sala de sport a Școlii Gimnaziale "Liviu Rebreanu" din Targu Mureș a gazduit, in data de 13 februarie 2023, startul activitaților din cadrul proiectului POCU "Școli sustenabile și incluzive". "In acest proiect vor fi implicați un numar de 177 elevi, 55 nivel primar și 66 nivel gimnazial care vor fi…

- Cel mai frumos Mastiff Tibetan din lume, Boss Phantom, care s-a nascut si traieste la Targu Mures, in canisa „Lion Dog Guard", apartinand unui multiplu campion in Ju-Jitsu-Full Contact, Tudor Salagean, implineste in curand sase ani si, recent, a devenit pentru prima oara tatic, avand opt pui. Boss Phantom…

- Grupele de Taekwondo și Aikido Aikikai din Targu Mureș obțin rezultate bune pentru ca sunt indrumați de instructori care au ințeles meșteșugul artelor marțiale și le imbina cu diferite alte activitați. Reprezentanți ai Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Mureș s-au intalnit…

- Luni, 30 ianuarie, cu ocazia celebrarii Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Școala, reprezentanții Gruparii de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș s-au aflat in mijlocul a 80 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Șaeș din comuna Apold. "Sub sloganul "Impreuna impotriva violenței…

- In aceste zile, pe paginile de social media a anumitor persoane, au aparut o serie de informații cu caracter fals privind proprietatea imobilului situat in strada Bolyai nr. 5. Primarul Soos Zoltan a venit cu urmatoarele precizari: Dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza este al Composesoratului…

- Comisia Europeana a aprobat, in decembrie anul trecut, Planul Național Strategic, prin care fermierii romani și agricultura romaneasca vor beneficia de aproape 16 miliarde de euro. Planul a fost prezentat azi , la Targu Mureș, de catre ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a…

- Reprezentanții General Mir Consult SPRL Targu Mureș, in calitate de lichidator judiciar al debitoare falite SC Nicovala SA Sighișoara, aduce la cunoștința celor interesați faptul ca la data de 3 februarie 2023, ora 10.30, are loc vanzarea directa a unei suprafețe de 2.147 de metri patrați de teren liber…