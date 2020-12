Dupa relatarile aparute in presa despre plangerea depusa de cantareata britanica FKA twigs impotriva fostului sau iubit Shia LaBeouf pentru abuzuri de natura fizica si sexuala, o alta fosta partenera a actorului il acuza de comportament abuziv in relatie, informeaza DPA.



Intr-un mesaj postat pe Twitter, cantareata australiana Sia a distribuit un articol despre plangerea intentata de FKA twigs, adaugand ca si ea a fost abuzata emotional in timp ce se afla intr-o relatie cu LaBeouf.



"Si eu am fost abuzata emotional de Shia, un mincinos patologic, care m-a atras intr-o relatie…