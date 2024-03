Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat misterios a venit sa-i aduca un ultim omagiu Mioarei Roman. Chiar la poarta bisericii a fost așteptat de Oana Roman, care l-a primit cu brațele deschise. Cine este acesta și ce relație au, de fapt, cei doi. Se cunosc de foarte mult timp. Cine a venit la priveghiul Mioarei Roman Trupul neinsuflețit…

- Elena Merișoreanu a trecut din nou pe la medicul estetician, unde a suferit o intervenție la nivelul ochilor. Interpreta de muzica populara, in varsta de 77 de ani, nu se ferește sa recunoasca faptul ca este adepta imbunatațirilor estetice.In urma cu doar cateva zile, Elena Merișoreanu a mers la medicul…

- Loredana Groza este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cantareața are o cariera de succes, iar de-a lungul timpului a trecut prin schimbari evidente din punct de vedere fizic. Loredana Groza i-a innebunit pe toți cu formele ei Loredana Groza șocheaza din nou cu aparițiile ei. Artista…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- La varsta de 53 de ani, Loredana Groza demonstreaza ca stilul și forma fizica sunt la cote maxime. Cantareața a atras toate privile pe partia din Poiana Brașov.Loredana Groza, diva muzicii romanești, a dat startul anului cu o escapada spectaculoasa la munte, reușind sa atraga toate privirile pe partie.…

- Claudia Patrașcanu a luat o decizie radicala pentru noaptea de Revelion. Dupa ce de Craciun a petrecut departe de copiii ei, caci a fost randul tatalui lor sa-i ia, iata ca de Anul Nou va petrece cu cei mici. Totuși, cantareața a luat o decizie radicala pentru noaptea dintre ani. Iata ce vor face și…

- Elena Gheorghe și soțul ei sunt impreuna de aproape 20 de ani și se ințeleg de minune. Cei doi au reușit sa treaca impreuna pentru momentele grele și se bucura de fiecare moment pe care il au unul alaturi de celalalt. Cantareața are și un secret cu privire la mariajul sau de durata.

- Lora, in varsta de 41 de ani și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de 8 ani și vor ca anul viitor sa faca pasul cel mare, dupa ce au amanat acest moment de mai multe ori. Artista rupe tacerea și explica de ce nu a devenit pana acum mama.„Multa lume ma judeca fara sa ma cunoasca, fara sa stie multe lucruri.…