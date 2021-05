Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Crișana, cele doua elemente de munitie, gasite pe strada Episcop Ioan Alexi din municipiul Oradea, ramase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, aveau focoasele si capsele intacte, prezentand astfel un nivel ridicat de pericol.Specialistii pirotehnicieni au asanat o suprafata…

- Doua elemente de munitie de artilerie au fost descoperite luni pe o strada din Oradea de un muncitor in timp ce efectua lucrari la acostamentul drumului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Crisana, Camelia Rosca. Potrivit unui comunicat remis de ISU Bihor, echipajul pirotehnic al Inspectoratului…

- Doua elemente de munitie de artilerie au fost descoperite luni pe o strada din Oradea de un muncitor in timp ce efectua lucrari la acostamentul drumului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Crisana, Camelia Rosca, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat remis de ISU Bihor, echipajul pirotehnic…

- Bomba de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondiala, descoperita de un cetațean cu ajutorul unui detector de metale, intr-o padure din Bihor Bomba de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondiala, descoperita de un cetațean cu ajutorul unui detector de metale, intr-o padure din Bihor Intre…

- Cartuse de infanterie, gasite in Poienarii Burchii F. T. Luni, dupa-amiaza, echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova a intervenit pentru ridicarea a doua cartușe de infanterie, calibrul 7,5 mm, acestea fiind gasite de un cetațean intr-o gospodarie…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea a fost solicitata sambata, 24 aprilie a.c. , sa intervina in doua misiuni pentru asanarea munitiei ramase neexplodate. Astfel, in jurul orei 11.00, in urma unui apel primit prin 112, pompierii militari…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al Județului Vaslui a intervenit pentru asanarea mai multor proiectile descoperite in municipiul Vaslui, in urma unor sapaturi efectuate in proximitatea Spitalului Județean de Urgența. „La sosirea echipajului de intervenție,…

- Peste 200 de cartușe, de calibrul 7,62 milimetri și alte elemente de muniție au fost asanate luni seara de catre echipa pirotehnica a I.S.U. Maramureș. ”Cartușele, din perioada ultimei conflagrații mondiale, au fost descoperite de un cetațean din orașul Tauții Magherauș. Barbatul a gasit elementele…