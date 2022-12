Stiri pe aceeasi tema

- Primele 15 tramvaie noi, fabricate la Arad și cumparate de primaria Capitalei, circula de azi in București. Au fost mai multe incurcaturi care au intarziat punerea lor in circulație, de la omologarea tehnica pana la incompatibilitatea dintre infrastructura și noile mijloace de

- Doua accidente s au produs in aceasta seara in municipiul Constanta. Primul pe bulevardul I.C.Bratianu, in dreptul restaurantului Sabroso.Un Saj B2 si un Smurd B au ajuns la fata locului. Accidentul a fost usor, fara victime.Cel de al doilea accident rutier s a produs pe 1 Mai, langa biserica Sf. Maria.…

- Persoana care, astazi, a efectuat doua apeluri la serviciul unic 112, comunicand ca Judecatoria Chișinau, sediile Centru și Buiucani sunt minate a fost identificata și reținuta. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, locuitor al Capitalei.

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- Un grav accident a avut loc azi noapte pe bulevardul Regina Maria, din centrul Bucureștiului. Un taxi, plin cu clienți, a intrat intr-un autobuz de la STB. Mașina a luat foc, șoferul a murit, ia alte 4 persoane au ajuns la spital, printre care și doi minori. In urma impactului cu autobuzul de la STA,…

- Un incendiu care s-a manifestat puternic pe aproximativ 15 metri patrați la elemente de mobilier a izbucnit, vineri, la Cercul Militar din Capitala. Incendiul a fost stins, iar o persoana a fost transportata la spital, informeaza Realitatea.net . In urma incendiului, un barbat in varsta de 46 de ani…

- Cu puțin timp in urma, pe strada Albișoara din Chișinau, s-a produs un accident grav. Ulterior, la fața locului a intervenit Poliția și Ambulanța. Potrivit Poliției Capitalei, un automobil s-a lovit intr-un pilon, transmite Știri.md. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca in accident…

- Incendiul de pe strada Uzinelor , din sectorul Ciocana al Capitalei, a fost stins. Pompierii au reușit lichidarea incendiului produs pe teritoriul uzinei de sortare a deșeurilor menajere, care a izbucnit duminica dimineața, 9 octombrie. Pe parcursul intregii nopți s-au efectuat lucrari de acoperire…