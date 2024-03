Dosarul Roșia Montană: România are câștig de cauză Conform deciziei Tribunalului de Arbitraj din Washington– comunicata vineri, 8 martie 2024 –Romania a caștigat procesul intentat de Gabriel Resources Ltd. in dosarul Roșia Montana. Statul roman nu va plati nicio despagubire catre Gabriel Resources. Decizia este definitva și executorie. Reclamanții Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) sunt obligati sa ramburseze Romaniei cheltuielile de […] Articolul Dosarul Roșia Montana: Romania are caștig de cauza apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

