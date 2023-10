Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a fost testat pozitiv la canabis, in urma unui control al polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Ilfov.Imbracat doar intr-un halat de baie, Dorian Popa se afla la volanul unui Lamborghini, in momentul in care a fost tras pe dreapta de polițiști in localitatea Domnești. El…

- Cantarețul și influencerul Dorian Popa a ramas fara permis dupa ce a fost prins drogat la volan. Acesta a fost oprit in trafic, vineri seara, in localitatea Domnesti, judetul Ilfov. El a fost testat pozitiv pentru substante interzise, fiindu-i prelevate probe biologice, scrie News.ro. El mergea catre…

- Polițiștii ilfoveni l-au oprit pe Dorian Popa aseara in comuna Domnești, in timp ce conducea o masina de lux. In urma verificarii cu aparatul drugtest, a reieșit ca șoferul consumase canabis, asa incat permisul i-a fost retinut si a fost deschis un dosar penal.

- Claudia Iosif a facut primele declarații dupa ce Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. „Doamne ferește! Nu am știut nimic”, a exclamat ea in reacția pe care a oferit-o pentru publicația Spynews. Claudia Iosif, cunoscuta in showbiz drept Babs, susține ca nu știa nimic…

- Ieri seara, la ora 21:15 , polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit in trafic, in localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un barbat, iar in urma testarii cu aparatul din dotare…

- Influencerul Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, in urma testarii cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis, au declarat sambata, 28 octombrie, surse apropiate anchetei pentru Libertatea.„La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15 , polițiști din…

- Dorian Popa a fost surprins de polițiști seara trecuta, conform unor surse Realitatea PLUS, in timp ce se afla la volanul unui Lamborghini, imbracat doar in chiloți și sub influența drogurilor. Testul efectuat de polițiști a scos la iveala faptul ca era pozitiv la cannabis."La data de 27 octombrie a.c.,…

