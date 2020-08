Dorian Popa, în scaun cu rotile. Artistul și-a șocat fanii Dorian Popa șocheaza din nou. De data aceasta artistul și-a facut apariția intr-un scun cu rotile, purtand o camașa de forța. Dorian Popa are un adevarat talent de a ieși in evidența, iar de data aceasta a facut-o intr-un mod inedit, care a uimit pe toata lumea. Artistul s-a fotografiat imbracat in camașa de forța și așezat intr-un scaun cu rotile, iar imaginea a postat-o pe Instagram. Așa cum era de așteptat, artistul a primit comentarii, unele haioase, altele rautacioase și altele ironice, insa Dorian Popa nu s-a lasat intimidat. Artistul a lasat sa se ințeleaga ca imaginile fac parte dintr-un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

