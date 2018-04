Donare de sange si consultatii medicale gratuite in biserica, la Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Din fericire, incidentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza unui șofer in varsta de 34 de ani. Acesta circula la volanul unui Chevrolet, pe strada Popa Șapca, spre strada Martin Luther. La intersecția cu Punctele Cardinale, șoferul…

- Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara și-au exprimat nemulțumirea pe Facebook, printr-o postare in care transmit ca procesiunea tradiționala de Florii, ce avea loc an de an intre Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu s-a putut desfașura, iar…

- ACS Poli va incepe play-out-ul cu doua deplasari, una la FC Voluntari, iar alta la Juventus Bucuresti. Pentru Leo Grozavu e o ”reintalnire” cu adversarul cu care a pierdut cu 3-2 la debutul pe banca alb-violetilor. De data aceasta, antrenorul e convins ca echipa timisoreana poate obtine mai mult…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara a facut apel la donatori, pe pagina de Facebook. Oricine poate dona, nu conteaza grupa donatorului. „Este nevoie de sange pentru un baiețel, Diac Andrei, internat la Spitalul «Louis Țurcanu» din Timișoara, medic Oprisoni Andrada, Hematologie…

- Gest impresionat al unei maicuțe din Timișoara, Anastasia, care lunar consulta oamenii strazii și ii trimite sa iși resolve problemele medicale sau iși faca analizele gratuit. Maicuța Anastasia poate fi numita salvarea oamenilor strazii din Timișoara, ea mergand in fiecare luna la un adapost destinat…

- Pentru ca traim intr-o țara in care incompetența și miserupismul țin locul profesionalismului și rigorii, un puști de opt ani iși petrece vacanța intersemestriala ... The post Sange și lacrimi in Complexul Sportiv “Bega” din Timișoara. Un puști de opt ani a ajuns din bazinul de inot direct pe masa de…

- Nascuta in satul Ivanda, comuna Giulvaz,este una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a inceput sa cante de mica: „Am moștenit acest har de la bunica din partea mamei și de la mama”, marturisește Desanca Lalici. Dupa absolvirea ciclului primar -in satul natal, Desanca a continuat școala…

- Peste 200 de cursanți ai Școlii de Arte din Timișoara (strada E. Ungureanu nr. 1), cu varste cuprinse intre sase și 60 de ani și cu o mare dorința de a-și cultiva talentul și de a-și cuceri publicul, vor urca pe scena in lunile ianuarie și februarie. La toate cele cinci spectacole susținute in sala…