- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden în scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare „o frauda majora” in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, „in ceea ce ma priveste”, „am castigat deja”, desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…