- Donald Trump va fi supus unei noi proceduri de punere sub acuzare - a doua din mandatul sau. Este o premiera absoluta in istoria Statelor Unite, ca un președinte sa treaca prin doua astfel de proceduri intr-un singur mandat. Deși este greu de crezut ca va fi suficient timp sa fie dusa la final, in cele…

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Democratul Chuck Schumer i-a cerut republicanului Mike Pence sa invoce cel de-al 25-lea amendament din Constitutie, care permite vicepresedintelui si unei majoritati a cabinetului sa-l declare pe presedinte \"\"INAPT\"\" pentru indeplinirea atributiilor si sa-l indeparteze de la putere, potrivit Agerpres."Daca…