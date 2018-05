Donald Trump nu merge în Israel la inaugurarea sediului Ambasadei SUA din Ierusalim Donald Trump a generat controverse ample prin decizia de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului si prin mutarea sediului ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Recent, Donald Trump a afirmat ca "poate" va merge la inaugurarea noului sediu al ambasadei SUA, pe 14 mai.



Insa Casa Alba a anuntat luni ca nici presedintele Donald Trump, nici vicepresedintele Mike Pence nu vor fi prezenti la eveniment. Delegatia SUA va fi condusa de John Sullivan, secretar de Stat adjunct, relateaza postul CBN News si cotidianul Times of Israel. Din delegatie vor face parte ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

