- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- ​Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, citat de Agerpres. „Exista câteva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat marti ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce a amenintat Teheranul ca va plati ''un pret foarte mare'' pentru atacul asupra...

- Presedintele american, Donald Trump, a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters.'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere impreuna!',…

- Manifestatiile, care au degenerat pe alocuri in violente, au inceput la 15 noiembrie dupa anuntarea unei reforme a modului de subventionare a benzinei de care trebuiau sa beneficieze familiile cele mai putin favorizate, dar cu o crestere foarte accentuata a pretului la pompa.Teheranul a…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…