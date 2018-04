Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Phenianul a catalogat ”ridicole” criticile Statelor Unite cu privire la bilantul sau in domeniul drepturilor omului, in contextul intenficarii diplomatiei inaintea summiturilor intre Kim Jong Un, Seul si Washington, relateaza AFP. Intr-un ultim anunt inaintea reuniunii lui Kim cu presedintele sud-coreean…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat, marti seara, disponibilitatea de a se intalni "foarte curand" cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe care l-a catalogat drept "foarte deschis" si "foarte onorabil".

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…