- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Twitter a mai marcat un punct in razboiul cu Donald Trump, joi, ascunzand un mesaj in care președintele ii amenința pe protestatarii din Minneapolis. Mișcarea a venit la cateva ore dupa ce președintele a semnat un ordin executiv impotriva rețelelor sociale.Mesajul postat de președintele SUA pe Twitter,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…

- Agentia de presa Reuters prezinta joi un proiect de ordin executiv al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar afecta juridic retelele sociale si serviciile de cautare online. Sunt vizate Twitter, Facebook si Google, care in prezent sunt exonerate prin lege de raspundere pentru continutul…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…

- „E complet nebun”, a raspuns Joe Biden marti la cuvintele lui Donald Trump privind aspectul sau in spatele unei masti care pot fi traduse de la „ce idiot”, pana la „un idiot perfect”. In timp ce purtarea mastii sau nu devine un gest politic in SUA, candidatul democrat si-a focalizat campania pentru…