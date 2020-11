Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a ordonat, marti dupa-amiaza, reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, anunta Christopher Miller,...

- Presedintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a ordonat reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, a anunțat Christopher Miller, secretarul interimar al Apararii, potrivit Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Rusia și China invidiaza SUA din cauza puterii sale militare. El a exprimat aceasta opinie in cadrul unui discurs in Wisconsin, transmite RIA Novosti. "Noi ii depașim pe toți in lume dupa puterea militara. Rusia, China toți ceilalți, ne invidiaza", a…

- Presedintele american Donald Trump a primit o sustinere neasteptata in cursa pentru Casa Alba din partea talibanilor din Afganistan, a relatat postul CBS News, citat de dpa, potrivit AGERPRES."Speram ca va castiga alegerile si va pune capat prezentei armatei americane in Afganistan", a declarat…

- Sean Conley, veteran al marinei americane, este medicul care il trateaza pe Donald Trump de COVID-19. Acesta a spus ca președintele SUA iși va indeplini sarcinile ca și pana acum. Conley a participat la salvarea militarilor romani, in operatiunea ISFA, și este medaliat de Statul Major General Roman.…

- Rusia isi sporeste prezenta militara in Extremul Orient ca raspuns la cresterea tensiunilor in aceasta regiune extinsa, a declarat ministrul apararii rus, Serghei Soigu, joi, informeaza Reuters. In afirmatiile citate de site-ul web al Ministerului rus al Apararii, Soigu a spus ca suplimentarea…

- Presedintele american Donald Trump va anunta in curand retragerea mai multor trupe din Irak si Afganistan, a transmis marti un inalt responsabil al administratiei sale, potrivit AFP. Oficialul le-a spus jurnalistilor care calatoresc cu presedintele sa se astepte la un anunt miercuri in legatura cu retragerea…

- Presedintele american Donald Trump i-a criticat pe sefii Armatei si Pentagonului deoarece, in opinia sa, poarta razboaie pentru a creste profiturile companiilor care lucreaza in sectorul apararii, relateaza marti EFE si CNN.''Nu spun ca armata ma iubeste - soldatii ma iubesc, oamenii de la…