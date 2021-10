Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, vineri, 15 octombrie, pe masura ce lucrarile se finalizeaza, incepem furnizarea agentului termic de incalzire, etapizat, la toate punctele termice, dupa cum urmeaza: · 15 octombrie – PT Paltiniș – Liceul Grigore Moisil; Str. Sorin Titel (nr. 8); Str. George Dragomir (nr. 10) și Str.…

- Șeful „Moldovagaz” a venit cu un comentariu, pe rețelele sociale, dupa ce in Republica Moldova a fost declarata stare de alerta in sectorul de gaze naturale. Vadim Ceban s-a aratat sigur ca țara va reuși sa depașeasca situația dificila in care se afla, in prezent. „Va asigur ca echipa „Moldovagaz” face…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. a incarcat instalatiile pentru aproape 80% dintre punctele termice. Pentru restul nu au fost facute operatiunile din doua motive: fie asociatiile de proprietari nu doresc, fie sunt inca lucrari de efectuat. ” Compania Municipala Termoenergetica…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunța, marți, ca in aproximativ 80 la suta din totalul punctelor, modulelor și centralelor termice (1027) au fost incarcate instalațiile pentru furnizarea caldurii. Pentru restul de 20 de procente, instalațiile nu s-au incarcat inca, deoarece…

- Maine incepe furnizarea caldurii in sistemul centralizat in Pitești! „Termo Calor Confort SA anunța ca joi, 7 octombrie 2021, incepand cu ora 08:00, va demara furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. Furnizarea agentului termic pentru…

- Din cauza lucrarilor planificate la rețeaua primara - magistrala II, consumatorii oradeni alimentați in 13 puncte termice din municipiu vor ramane de saptamana viitoare, timp de cateva zile, fara apa calda.