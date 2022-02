Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte se alatura altor 10 artisti care au fost nominalizati anterior in ultimii ani si sunt din nou selectati: Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine si Dionne Warwick.Dintre cei sapte nominalizati pentru prima data, Eminem…

- Nu numai meciurile din sezonul regular al campionatului Ligii a II-a de fotbal s-au incheiat, de curand, in acest an, ci și – puțin mai inainte – și cele din al treilea eșalon, unul in care județul Prahova se aliniaza cu doar o echipa mai m ult decat la L2: CS Blejoi (foto jos) și […]

- Primii colindatori din 2021 care au trecut pragul Resedintei Mitropolitane din Cluj-Napoca au sosit din Baia Mare, conform basilica.ro. Grupul vocal al ASCOR Baia Mare, dirijat de Aurelian-Mihai Filip si insoțit de duhovnicul lor, preotul Adrian Morar, l-a colindat pe Mitropolitul Andrei.…

- BioNTech a anunțat astazi ca a inceput sa lucreze la un vaccin adaptat la Omicron, noua varianta ingrijoratoare a coronavirusului detectata in Africa de Sud. Nu este inca foarte clar daca va trebui sa refaca actualul sau vaccin contra Covid-19, transmite Reuters. Dezvoltarea unui vaccin adaptat face…

- Fosta absolventa a Colegiului Militar din Alba Iulia, dupa 2 misiuni in Afganistan: Apreciez ceea ce avem noi in Romania: PACE Capitanul Diana Chirila are 29 de ani si este ofiter de stat major in Biroul operatii si instructie din Brigada 15 Mecanizata Podu Inalt. Primii pasi in cariera militara au…

- Alexander Zverev a obținut prima victorie în Grupa Roșie de la Turneul Campionilor, duminica, dupa ce italianul Matteo Berrettini s-a accidentat și a abandonat.În momentul în care Zverev conducea cu 7-6(7), 1-0, Berrettini a primit îngrijiri medicale, a mai jucat un punct,…