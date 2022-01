Doljul are 117 şcoli cu risc de abandon Ministerul Educatiei a publicat o lista cu 3.235 de scoli cu risc ridicat si mediu de abandon scolar in randul elevilor de la invatamantul primar si gimnazial. Pe aceasta lista, Doljul apare cu 117 de scoli din care 56 sunt cu risc ridicat de abandon scolar. Scolile vor intra in Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar prin care se va acorda o finantare de 200.000 de euro per unitate. In acest program au fost de fapt incluse scolile care au o rata de abandon de peste 26%. Primele scoli care vor primi aceasta finantare vor fi stabilite chair in aceasta luna, anunta Ministerul Educatiei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

