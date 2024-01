Doljean de 52 de ani, condamnat definitiv pentru violarea unei copile de 9 ani Curtea de Apel Craiova a respins, ieri, apelul formulat de un barbat de 52 de ani, din comuna Breasta, condamnat la 14 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de viol. Potrivit oamenii legii, in iunie 2022, barbatul a violat o copila de 9 ani, care este fiica concubinei sale. Politistii au mai precizat ca violul a fost comis prin” constrangere fizica si psihica”. Inculpatul a fost incarcerat pe 3 august 2022, iar de atunci nu a mai iestit din arest. Politistii doljeni au precizat ca minora de 9 ani a fost agresata pe 23 iulie 2022. Plangerea a fost facuta de mama victimei pe 2 august 2022.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

