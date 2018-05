Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de judecata s-a dat o prima sentinta in cel mai rasunator dosar cu prostituate de lux din Severin, in care au fost implicati politicieni, avocati, medici, primari si oameni de afaceri din Mehedinti. Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Mehedinti si s-a judecat la Sectia penala si pentru…

- Verdict definitiv al Curtii de Apel Craiova in dosarul ce ii vizeaza pe fostii bosi de la Pandurii, Marin Condescu si Viorel Temelescu ramanand cu pedeapsa dispusa anul trecut de Tribunalul Olt. Mai mult, verdictul judecatoril...

- Ieri, 10 aprilie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba l-au retinut pe un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Alba Iulia. Tanarul era cercetat sub control judiciar, pentru lovire, insa nu a respectat conditiile…

- COD RUTIER 2018: ICCJ analizeaza azi o problema de drept din Codul rutier referitoare la valabilitatea proceselor-verbale de contravenție prin care șoferii sunt lipsiți temporar de dreptul de a conduce și raman fara permis, potrivit ordinii de zi a ședinței Curții (Dosarul nr. 2798/1/2017). Chestiunea…

- Sentinta definitiva a Curtii de Apel Craiova data marti in dosarul in care o firma din Turceni si patronul sau au primit deja condamnari anul trecut in toamna la Targu Jiu intr-un dosar ce vizeaza moartea unui muncitor....

- La data de 9 februarie a.c., politia a fost sesizata despre faptul ca, un tanar, de 23 ani, din Singeorz-Bai ar fi savarsit infractiunile de lovirea sau alte violente si amenintare. La fata locului, in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca tanarul se afla sub control judiciar, incepand cu data…

- Politistii de la transporturi au constatat in ultima saptamana 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale. “Politistii de la transporturi au patrulat in 363 de statii de cale ferata, in 589 de trenuri de calatori…

- Barbatul de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie, a fost gasit mort, vineri, intr-un lac din localitate. Acesta a disparut exact in ziua in care procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, in decembrie,…