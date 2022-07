Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea activitatilor de cautare privind baiatului de zece ani disparut joi din comuna Calarași, sambata dupa-amiaza, in apropierea localitații Dabuleni, in Dunare, a fost gasit trupul copilului. Echiaajul de cautare-salvare din cadrul Garzii de Intervenție Bechet a gasit trupul copilului la…

- Adrian Ionuț Velcea, baiețelul de 10 ani din comuna Calarași, dat disparut de familie dupa ce a plecat cu bicicleta și nu s-a mai intors acasa, a fost gasit de autoritați sambata dupa-amiaza inecat in Dunare. Cautarile au durat mai bine de o zi, iar trupul baiețelului a fost gasit la peste doi kilometri…

- Continua cautarile baiatului disparut in lunca Dunarii Foto: Ionuț Iamandi S-a reluat cautarea baiatului de 10 ani, din județul Dolj, disparut de acasa și despre care sunt indicii ca s-ar fi înecat în Dunare. Scafandri și alți angajați de la Situații de Urgența carora li s-a alaturat…

- Minorul de 10 ani, din comuna Calarasi, judetul Dolj, este cautat de politisti, jandarmi si voluntari din localitate, dupa ce joi a plecat de acasa la joaca, cu bicicleta, si nu s-a mai intors. Bicicleta și hainele copilului au fost gasite in urma cu aproximativ o ora, pe malul Dunarii. Iar oamenii…

- Adrian Ionuț Velcea, in varsta de 10 ani, din comuna Calarași, județul Dolj a fost dat disparut de familie, joi noaptea, dupa ce nu s-a mai intors acasa. Bicicleta și hainele copilului au fost gasite in aceasta dimineața, pe malul Dunarii. Polițiști, pompieri și scafandrii participa in aceste momente…

- Un copil de 10 ani din comuna Calarasi, judetul Dolj, este cautat de politisti, jandarmi si voluntari din localitate.Baiatul a plecat joi de acasa la joaca, cu bicicleta, si nu s a mai intors.In noaptea de 15 iulie, politistii din cadrul Politiei orasului Dabuleni au fost sesizati prin apel de urgenta…

- Un minor de 10 ani din comuna Calarasi, judetul Dolj, este cautat de politisti, jandarmi si voluntari din localitate, dupa ce joi a plecat de acasa la joaca, cu bicicleta, si nu s-a mai intors.

- O noua ”tranșa” de deșeuri ce ar fi trebuit sa ajunga in Romania a fost oprita de Poliția de Frontiera și Garda de Mediu in Vama Giurgiu. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu, luni, 30 mai, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul…