- Cel putin 324 de persoane au murit in statul indian Kerala in urma unor inundatii devastatoare care au lasat peste 220.000 de persoane fara case, scrie The Guardian. Operatiunile echipajelor de urgenta, folosindu-se atat de elicoptere cat si de barci, sunt in desfasurare si sunt cautati oameni care…

- Cele mai multe dintre victime si-au pierdut viata in alunecarile de teren sau prin inec, a spus un oficial din cadrul departamentului pentru managementul dezastrelor din capitala statului, Shimla, informeaza agerpres.ro. Citeste si Hotii romani au dat iama in bancomatele din India. Doi conationali…

- Ministrul Carmen Dan a declarat ca nu a intervenit in coordonarea interventiilor jandarmilor la protestele din Piata Victoriei, precizand ca vineri s-a aflat in sediul Ministerului insa doar pentru ca stie ce inseamna „responsabilitatea functiei” si invita orice angajat sa spuna daca a primit ordin.

- Ministerul de Interne francez a anuntat duminica seara ca 845 de masini au fost incendiate si 508 persoane au fost plasate in arest in cursul noptilor de 13 si 14 iulie, relateaza luni AFP. Numarul masinilor incendiate este in scadere in raport cu anul trecut, cand 897 de vehicule au ars. Numarul persoanelor…

- Inundatiile si alunecarile de teren declansate de ploile musonice din Nepal s-au soldat cu moartea a cel putin 50 de persoane si cu ranirea altor 20 in ultimele doua saptamani, au declarat miercuri oficialii locali, citati de DPA, informeaza Agerpres.Conditiile meteo extreme au afectat 36…

- Peste o mie de apartamente de serviciu vor fi oferite angajaților Ministerului de Interne in urmatorii doi ani. Cateva sute de chei vor fi date chiar in septembrie, a anuntat ministrul Alexandru Jizdan, la ședința Guvernului.

- Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea colegei ei de breasla, cantareața de muzica populara Maria Butaciu. “Imi pare așa de rau ca pleci, MARIA! Cea cu coasa ii pusa rau pe cantecul popular, ne secera artiștii și colegii, unul dupa altul!… Maria, draga noastra Maria, cata bucurie…

- Autoritatile din Irak au denuntat "o agresiune indreptata impotriva civililor" care s-a soldat cu "martiri si raniti", potrivit declaratiilor Ministerului de Interne irakian, se arata intr-un comunicat oficial. Ministerul nu are, deocmdata, un bilant exact asupra victimelor si a pagubelor materiale.…