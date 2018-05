Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Ioan Munteanu, cel care a realizat prima fertilizare in vitro in Romania, in anul 1995, si care in anul 2001 asista la nasterea primului copil prin fertilizare in vitro la o mama de 50 de ani, a decedat la varsta de 80 de ani.

- La aproape 70 de ani, Lia Solomon, fosta eleva a Anei Aslan, iși trateaza pacienții din Milano la cabinetul sau de medicina geriatrica. A invațat totul despre profesie direct de la Ana Aslan, doctorul roman care a descoperit medicamentul minune Gerovital. In cabinetul Liei Solomon s-a așternut liniștea.…

- Trei tinere, angajate ca medici specialisti la Spitalul Judetean Timisoara, au renuntat la salariile Irlanda pentru a salva vieti in Romania. Doctorii spun ca in tara noastra este nevoie de centre de recuperare si ca trebuie investiti mai multi bani in pregatirea personalului medical. …

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in ședința de guvern, de șase ori cuvantul „imunoglobina” in loc de „imunoglobulina”, vorbind despre criza din sistemul de sanatate. Oricum i-ar spune unii, bolnavii sunt cei care au de suferit. Nu au primit de luni bune tratamentul, iar unii dintre…