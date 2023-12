Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Ioan Stoica, un actor cunoscut și apreciat in Romania, a trecut la cele veșnice, conform unui anunț facut de fostul sau coleg și prieten din anii ’90, Iulian Capsali. Acesta a impartașit vestea trista pe Facebook, rememorand legatura sa cu Stoica din perioada in care amandoi erau activi in Liga…

- Muzica populara romaneasca traverseaza un moment de profunda tristețe dupa ce vestea decesului saxofonistului Ioan Pop a fost anunțata. Artistul, recunoscut pentru talentul sau remarcabil și contribuția semnificativa in muzica populara, a incetat din viața vineri, 22 decembrie, la varsta de 59 de ani.…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc, cortina a coborat pentru ultima oara pentru un artist. A murit Ion Roxin, caracterizat de cei care au avut onoarea de a-l cunoaște ca ‘un actor distins și stilat’. Mesaje emoționante de la colegii sai de breasla. A murit actorul Ion Roxin Lumea teatrului din Romania…

- Lumea sportului din Romania, in doliu! Campionul olimpic Dimitrie Popescu s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. Tristul anunț al trecerii fostului sportiv in neființa a fost facut de reprezentanții Federatiei Romane de Canotaj.

- De astazi, teatrul romanesc este mai sarac, dua anunțul venit de la Teatrul din Constanța. Este doliu in teatrul din Romania, motivul fiind decesul actriței Ileana Ploscaru, la varsta de 92 de ani. Ileana Ploscaru, o viața dedicata scenei romanești Originara din Cluj Napoca, regretata actrița debuta…

- E doliu in cinematografia din Romania! Actrița de renume Natașa Raab s-a stins din viața, la varsta de 70 de ani. In ultimii trei ani de zile, s-a luptat cu o afecțiune medicala crunta, identificata de medici dupa ce memoria și vorbirea i-au fost afectate. Ce se știe pana la momentul redactarii acestui…

- E doliu in lumea cinematografica din Romania. Omul de cultura Mircea Eugen Burada, decorat cu Meritul Cultural in grad de Comandor, s-a stins din viața zilele trecute. A fost unul dintre scenariștii celor mai de succes filme romanești. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material.…

Este doliu in lumea filmului romanesc, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Unul dintre cei mai iubiți actori ai țarii noastre a plecat din aceasta lume in mod tragic, atunci cand nimeni nu se aștepta. A parasit scena vieții și a lasat in urma o mulțime de amintiri.