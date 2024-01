Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Lumea filmului internațional e in doliu! Un actor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de familia sa.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 65 de ani, Laura Lynch, membra fondatoare a grupului The Chicks - cunoscut anterior sub numele Dixie Chicks. Potrivit informațiilor, artista a murit intr-un accident de mașina.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist extrem de iubit s-a stins din viața din cauza unei boli pulmonare. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de soția sa prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un cunoscut solist și compozitor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de soția artistului.

- Fostul internațional de tineret german Agyemang Diawusie s-a stins din viața la varsta de 25 de ani. Atacantul nascut in Berlin a jucat pentru echipa germana din liga a treia, Jahn Regensburg. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de reprezentanții echipei la care activa.

- Lumea scriitorilor din Romania, in doliu! Marea poeta Angela Marinescu s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut de poetul Alexandru Petria.

- Lumea filmului e in doliu! Cunoscutul actor Richard Roundtree, devenit celebru pentru interpretarea rolului principal din filmul ”Shaft” s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de agentia care l-a reprezentat pe regretatul actor.