Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in folclorul romanesc! Unul dintre cei mai mari artiști ai Banatului s-a stins din viața. Iancu Popovici a murit in urma unui infarct suferit la varsta ade 57 de ani. Apropiații, dar și fanii cantarețului au fost cei care au postat mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- Lumea muzicii e din nou in doliu, asta dupa ce o cunoscuta cantareața a incetat din viața in aceasta dimineața. Artista s-a stins la varsta de 92 de ani, iar anunțul tragic a fost facut de familie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rodica Mitran a marturisit ca a fost „atacata” de mai mulți colegi din lumea muzicii populare. Cum gestioneaza artista aceasta situație, dupa aproape 40 de ani de cariera. Cantareața a fost afectata multa vreme din cauza rautaților spuse de cei din jur.

- Este doliu in lumea muzicii rock! Un artist cunosscut a fost gasit fara viața intr-o camera de hotel la varsta de doar 50 de ani! Familia și toți cei care l-au indragit și apreciat pentru munca sa de-o viața sunt profund indurerați in aceste momente. Despre cine este vorba, de fapt!

- Doliu in muzica populara din Romania! Indragitul cantareț Pavel Cebzan s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Artistul a studiat clarinetul și fluierul inca de la o varsta frageda și a cantat alaturi de nume mari din lumea muzicii.

- Cantareața de rap Lil Bo Weep a murit sambata, 5 martie, la varsta de 22 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita. Inainte de a inceta din viața, cantareața și-a folosit platforma online pentru a vorbi despre sanatatea ei de sanatate.Tragicul anunț a fost confirmat de tatal artistei, pe pagina sa de…

- Ziua Internaționala a Femeii, ziua de 8 Martie, a venit cu o veste trista pentru intreaga lume a muzicii romanești. Din nefericire, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țara s-a stins din viața. Boala nemiloasa cu care fusese diagnosticata acum ceva timp se pare ca a invins. Iata despre…

- Maestrul Stelian Stoica, dirijorul și coordonatorul Ansamblului Jidvei Romania, a murit. Doliu in lumea muzicii populare Maestrul Stelian Stoica, dirijorul și coordonatorul Ansamblului Jidvei Romania, a trecut la cele veșnice lasand in urma sa foarte multa durere și suferința in randul celor care l-au…