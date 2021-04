Stiri pe aceeasi tema

- In lumea muzicii populare romanești, este din nou doliu! Artistul Ioan Berci s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Tragica veste a fost data de fiica lui Dumitru Farcaș in mediul online. Atat colegii lui de breasla, cat și cei care nu l-au cunoscut, dar ii ascultau muzica, au fost in stare de…

- Vestea trista a fost facuta publica de catre colega sa de breasla Saveta Bogdan. Ea a scris un mesaj de condoleanțe pe Facebook la adresa celui care i-a fost coleg și consatean."Cu adanca durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consateanului meu, marele interpret Simion Pop! Nu imi vine sa cred!…

- Surse apropiate familiei au declarat, pentru AGERPRES, ca el suferea de cancer de colon.Cantautorul clujean Catalin Condurache a debutat la Cenaclul "Flacara", in Baia Mare, si a castigat numeroase trofee la festivaluri.

- Veste extrem de trista la inceputul saptamanii. Solistul trupei Cargo a decedat dupa o lunga suferința cu boala și cu infecția cauzata de noul coronavirus. Cantarețul se afla internat in stare grava in Timișoara, acolo unde și-a petrecut ultimele momente din viața. Anunțul a fost facut in urma cu puțin…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Ministrul nu a precizat cauza decesului lui Bunny Wailer, membru fondator al grupului The Wailers cu Bob Marley si Peter Tosh, care au facut din reggae un fenomen mondial. Wailer s-a nascut Neville Livingston pe 10 aprilie 1947. In copilaria patrecuta la St. Ann Parish s-a imprietenit cu Bob Marley.…

- Celebrul taragotist Luca Novac s-a stins din viața in aceasta dimineața la varsta de 79 de ani. Decesul sau a fost anunțat de catre realizatoarea emisiunii de folclor de la Radio Timișoara, Daniela Bacila. Nascut la poalele Muntelui Mic in localitatea caraseana Var, in 15 septembrie 1941, Luca Novac…

- Pianistul american Chick Corea, legenda a jazz-ului, pe care a contribuit sa-l aduca spre o forma mai libera, jazz fusion, a murit marti de o forma rara de cancer la varsta de 79 de ani, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina sa de Facebook, noteaza AFP. Citește și: Joe Biden trage…