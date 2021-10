Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea fotbalului! Un sportiv a murit electrocutat in propria baie. Tragedia s-a petrecut din cauza telefonului mobil. Despre cine este vorba și cum s-a petrecut intregul scenariu negru? Șoc in fotbal: un sportiv a murit electrocutat in baie Lumea fotbalului este tulburata de o noua tragedie.…

- Veste trista in aceasta dimineața. La o saptamana dupa moartea tatalai sau celebru, a murit și fiica, infectați amandoi cu Covid-19. Pierderea cumplita este plansa acum de rudele și prietenii celor doi artiști. Tatal sau s-a stins din viața in urma cu 11 zile O veste extrem de trista zguduia Banatul…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Federația Romana de Haltere a anunțat moartea unui tanar sportiv. Halterofilul Checedi Thomas Nicholas, legitimat la CS Bistrița, a fost victima unui accident rutier. Avea doar 9 ani.Micul halterofil a concurat la toate etapele competiționale la nivel național, la categoria sa de varsta, unde a obținut…

- Dupa doua zile de antrenament, jucatorul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si plasat in izolare, alaturi de familia lui, noteaza ziare.com.Duminica dupa-amiaza, el le-a spus apropiatilor ca vrea sa se odihneasca putin."Am crezut ca doarme, era nemiscat in patul lui. L-am chemat, dar nu s-a miscat",…

- Legendarul fotbalist german Gerd Muller a decedat, la varsta de 75 de ani, a anunțat, duminica, Bayern Munchen, echipa unde a activat ca atacant. Muller a fost golgheterul all-time al lui Bayern Munchen, a marcat 566 de goluri in 607 meciuri.

- Fostul international german Gerd Muller a incetat din viata, duminica dimineata, la varsta de 75 de ani. Muller suferea de boala Alzheimer. “Lumea FC Bayern a incremenit astazi. Clubul si toti fanii sai il plang pe Gerd Muller, care a incetat din viata duminica dimineata, la varsta…

- Gerd Muller, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria echipei Bayern Munchen și a naționalei Germaniei, a murit, duminica, la vârsta de 75 de ani.Supranumit "Bombardierul", Muller a jucat pentru Bayern între 1964 și 1979, reușind în aceasta perioada sa marcheze…