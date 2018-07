DOLIU in lumea cinematografiei din ROMANIA. Cel mai indragit ACTOR a DECEDAT. Cornel Garbea, un mare actor din Romania, a decedat la varsta de 90 de ani. Anunțul a fost facut chiar de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film. Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film. „Actorul a trecut in nefiinta vineri, 13 iulie.…