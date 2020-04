Stiri pe aceeasi tema

- Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce intr-un timp cat mai scurt timp dispozitive medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L’Equipe, transmite AGERPRES . Regrupate sub numele…

- Actorul a devenit cunoscut pentru rolul din filmul ”The Comancheros” din anul 1961, cand a jucat alaturi de John Wayne. In același, an, actorul a fost nominalizat la Oscat pentru cel mai bun actor din filmul ”The Mark”. Citește si: Un actor drag romanilor a murit Prietenii actorului…

- Doliu in lumea teatrului și filmului romanesc! Pe 13 martie, cu o zi inainte sa implineasca 74 de ani a trecut in lumea drepților actrița Carmen Galin. Aceasta s-a facut remarcata prin multe filme printre care “Saltimbancii”, “Fram, ursul polar” sau “Ilustrate cu flori de camp”. Actrița a avut o viața…

- Actorul franco-suedez Max von Sydow a decedat la varsta de 90 de ani, dupa cum a anunțat soția sa. El a jucat in multe filme alaturi de marea vedeta Ingmar Bergman. Ultimul sau rol l-a avut in serialul "Gam...

- Printul Harry a participat la o sesiune de inregistrari cu Jon Bon Jovi la legendarul Abbey Road Studios din Londra. Harry si Bon Jovi au recreat si imaginea de pe celebrul album The Beatles „Abbey Road”.Printul Harry s-a intalnit cu starul american Jon Bon Jovi, vineri, la legendarul studio…

- Actorul John Shrapnel a fost cunoscut pentru rolurile interpretate in peliculele Gladiator și Notting Hill, dar și pentru abordarea rolurilor lui Shakespeare de pe scena Old Vic. A murit vineri, dupa o lupta cumplita lupta impotriva cancerului.

- Radioul din Romania este in doliu, dupa ce unul dintre cei mai de seama oameni ai sai a murit. Grigore Constantinescu, pentru ca despre acesta este vorba, a incetat din viata la varsta de 82 de ani.

- Harry era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA". Mama actorului a impartasit vestea trista pe retelele de socializare, aducandu-i si un mic omagiu, a publicat cateva fotografii cu fiul ei. Harry Hains apare in diferite ipostaze ale vietii…