Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu adanca durere in suflet ne luam ramas bun de la dragul nostru soț, tata și bunic GHEORGHE ALDEA ( BIBI) .Un suflet mare s-a ridicat la cer, lasand in urma o nemarginita durere și un gol imens. Te vom pastra veșnic in inimile noastre! Inmormantarea va avea loc luni 18 decembrie, la Biserica de pe…

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Lumea presei din Romania este in doliu! Un jurnalist cunoscut și indragit s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. A fost un tata și soț model. Familia este devastata de durere in urma pierderii.

- Este doliu in showbiz, dupa anunțul decesului actriței Alejandra Villafane la varsta de 34 de ani. Familia este ca care avea sa faca anunțul, spunand in același timp și care a fost cauza morții. Doliu in showbiz-ul latino-american, Alejandra Villafane a incetat din viața Anunțul despre decesul tinerei…

- Problemele continua in viața lui Eric de Oliviera! El și familia lui sunt in doliu, dupa ce sora acestuia a murit. Fostul fotbalist a suferit din cauza problemelor de sanatate, iar acum se pare ca se confrunta cu o noua situație dificila. Anunțul tragic a fost facut chiar de el, in urma cu puțin timp.

- „Familia ei urma sa se stranga pentru a sarbatori cea de-a 77-a aniversare. In schimb, aceștia ii vor comemora viața extraordinara și vor dori sa le mulțumeasca milioanelor de fani și urmaritori care au iubit-o nespus de mult”, se arata intr-o declarație transmisa presei. Debutul a avut loc la sfarșitul…

- Celebra cantareața Ami trece prin momente grele, dupa ce o persoana draga acesteia s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut chiar de artista pe pagina sa personala de Facebook. Fanii au reacționat imediat. Cantareața Ami este in doliu Ami este doliu! Celebra cantareața a pierdut una dintre cele…

- Doliu in familia primarului comunei Darmanești, Danuț Chidoveț care și-a pierdut soția in varata de doar 53 de ani. Violeta Chidoveț a pierdut lupta cu viața astazi dimineața. Ea suferise un atac vascular cerebral sever in urma cu trei luni și din pacate nu și-a mai revenit. „Drum lin spre cer, frumoasa…