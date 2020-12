Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat ca pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 365.212 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 246.633 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Colonelul Daniel-Gheorghe Popa, in varsta de 57 de ani, a fost diagnosticat in urma cu cateva zile cu COVID-19, fiind internat intr-un spital din Bucuresti, iar in cursul acestei zile, a pierdut lupta cu viața. Duminica, 1 noiembrie, ISU Dobrogea comunica faptul ca „domnul inspector sef este internat…

- CSM București a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 25-19 (12-10), pe Ferencvaros Budapesta, intr-un meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal fete. In urma acestei victorii, gruparea bucureșteana ocupa cea de-a treia poziție in clasament, cu 6 puncte. Pe primele locuri se afla Vipers…

- Comitetul National Executiv al liberalilor se intruneste saptamana aceasta la Bucuresti, ocazie cu care liderul filialei de la Gorj vrea sa puna in discutie relatia pe care filiala o are cu PSD, partid care conduce Consiliul Judetean si Primaria Targ...

- Doliu in judet. Lumea medicala a pierdut un cunoscut medic, in persoana lui Ion Blajan, care s-a stins la varsta de 76 de ani. „Cu adanca tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a dr. Ion Blajan, o personalitate marcanta a lumii medicale și a social-democrației maramureșene. Nu putem sa nu…

- La doar o zi dupa inceperea anului școlar, au și aparut cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul cadrelor didactice. Tot mai multe școli in care cursurile se țineau in varianta hibrid au trecut in scenariul roșu, in care toți elevii invața online. Sunt cazuri deja in județele Arad, Constanța,…

- Alianța USR PLUS și PNL au inceput un razboi legat de racolarile de candidați de la alte partide. Dupa ce un lider local din USR Gorj a acuzat PNL ca face liste cu traseiștii intrați in USR PLUS, alianța ii acuza pe liberali intr-un comunicat de presa ca ar fi pus pe listele de la […] Source

- Borsa este in doliu. A trecut la cele vesnice Gavrila Mihali Radacina, tatal regretatei Titiana Mihali, care s-a stins din viata la 11 septembrie 1991, la varsta de doar 41 de ani. Gavrila Mihali Radacina, un cantec ce va rasuna de-acum printre stele! O vioara a tacut pentru totdeauna. Un cantec,…