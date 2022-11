Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul Conference Board de marti a aratat, de asemenea, ca mai multi consumatori planuiesc sa cumpere o casa in urmatoarele sase luni, in ciuda cresterii costurilor de imprumut. Cresterea constanta a intentiilor de cumparare ale consumatorilor ar putea oferi o anumita stabilitate economiei pe termen…

- Randamentul obligatiunilor pe termen de 10 ani ale Trezoreriei, de referinta, a urcat cu 0,06 puncte procentuale, la 4,19%, atingand cel mai ridicat nivel din 2008. Randamentul obligatiunilor pe termen de 2 ani ale Trezoreriei, sensibile la politicile financiare si economice, a crescut cu 0,03 puncte…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a avut loc o liberalizare haotica a pietei de energie. ”Eu si colegii mei am mers pe reglementare, fiindca toata tampenia a pornit de la liberalizare a preturilor haotica. Nimeni nu s-a gandit. Mai mult, fiindca am avut minte ca lumea,…

- Lira sterlina a crescut puternic, joi, in tranzactiile volatile, in conditiile in care dolarul american a scazut fata de principalele valute, investitorii fiind calmati de cumpararea de catre Banca Angliei de obligatiuni pe termen lung, pentru a stabiliza piata, transmite Reuters. Lira sterlina…

- Lira sterlina a crescut cu 1,4%, la 1,1034 dolari pe unitate. Dupa ce a atins un nou minim al ultimilor 37 de ani, de 1,0327 dolari, in urma cu trei zile, lira sterlina s-a apreciat cu 6,4% fata de dolar. Redresarea monedei britanice s-a datorat in parte actiunii Bancii Angliei. Joi, BoE a cumparat…

- Este un nivel maxim al tuturor timpurilor, care vine in contextul unei aprecieri din ce in ce mai solide a monedei de refugiu pe piața internaționala.Cursul afișat de BNR este de 5,0103 lei (in creștere cu 0,68%). Dolarul ieri a fost cotat de BNR la 4,9764 lei, cu o crestere si mai mare, de 0,94%.In…

- Datele de saptamana trecuta au aratat preturi de consum peste asteptari in august, naruind speranta ca cea mai grava presiune din cresterea preturilor se apropie de sfarsit. De asemenea, datele referitoare la cresterea preturilor a marit probabilitatea ca Fed sa majoreze dobanda cheie cu inca 0,75 puncte…

- Randamentul obligatiunilor pe termen de 2 ani emise de cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,85 puncte procentuale, luna aceasta. Potrivit datelor Refinitiv, aceasta va fi cea mai mare crestere lunara din 1981. Intre timp, randamentul obligatiunilor de referinta pe 10 ani a crescut cu peste…