- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP.Doua…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- Inflatia anuala a Turciei a urcat la 68,5% pentru luna martie, o crestere fata de nivelul de 67,1% din februarie, potrivit raportului Institutului de Statistica din Turcia, publicat miercuri, transmite CNBC. Cresterea lunara a preturilor de consum a fost de 3,16%, condusa de educatie, comunicare…

- Federatia Sanatatea din Romania reclama ca proiectul de Ordonanta de Urgenta care vizeaza cresteri ale salariilor din domeniul sanitar si asistenta sociala a fost modificat astfel incat marirea cu 20%, in doua etape, sa fie raportata la salariul din luna decembrie 2023, si nu la cel din ianuarie anul…

- Inflatia in Germania a continuat sa incetineasca in luna februarie, cand preturile de consum au inregistrat o crestere in ritm anual de 2,5%, dupa un avans de 2,9% in ianuarie, ceea ce ar putea alimenta asteptarile cu privire la o posibila reducere a dobanzii de politica monetara din partea Bancii Centrale…

- Inflația a scazut mai puțin decat se aștepta in februarie, deoarece creșterea mai rapida a prețurilor la energie a compensat o incetinire a costurilor alimentelor, reducand speranțele ca Banca Centrala Europeana va reduce in curand ratele dobanzilor. Masurile de subvenționare a energiei sunt in curs…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . Inflația a urcat semnificativ in luna ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, o creștere de la 6,6% in decembrie. Aceasta escaladare este determinata…