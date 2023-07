Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre oficialii romani vor ramane fara mașinile de serviciu pe perioada vacanței parlamentare. Autoturismele Camerei Deputatilor care erau repartizate la comisii le permanente si cele speciale sau de ancheta au fost retrase pe perioada vacantei parlamentare pentru a face economie la buget , se…

- Chef Catalin Scarlatescu a facut valva in mediul online dupa ce a postat o fotografie pe Instagram in care arata cum a patruns cu masina pana la intrarea spre celebra Poarta din Vama Veche.Fotografia a fost ulterior redistribuita pe grupuri de Facebook din care fac parte romanii care se indragesc Vama…

- Madalina Crețan a impartașit cu fanii ei de pe rețelele personale de socializare mai multe amintiri frumoase de pe vremea cand Nosfe era in viața. Soția regretatului artist a facut o postare cu adevarat induioșatoare. Iata ce a pus fosta concurenta de la Chefi la cuțite pe pagina sa de Instagram!

- Zi importanta pentru Andreea Mnatea! Astazi, fiul cunoscutei prezentatoare a implinit frumoasa varsta de opt ani. Și, pentu ca nu putea rața acest important eveniment din viața ei, bruneta i-a scris un mesaj de-a dreptul special baiețelului sau, pe pagina sa de Instagram, alaturi de cateva fotografii.…

- George Burcea a povestit intr-o scurta postare pe Facebook ca el și Viviana Sposub, iubita lui, au fost jefuiți in vacanța in Costa Rica. De mai multe luni de zile, George Burcea și Viviana Sposub au parasit Romania și au luat drumul strainatații. Cei doi au petrecut saptamani de zile in America, acolo…

- Adda a luat masuri stricte pentru fiul ei, dupa ce a fost diagnosticata cu boala Lyme. Adda a trait o experiența teribila, dupa ce a fost mușcata de o capușa și s-a infectat cu visrusul Borrelia, ce provoaca boala Lyme. ‘Azi Alex, 6 ani, mi-a spus: „Mami, sa știi ca m-am riscat și m-am bagat in iarba…

- Anamaria Prodan a vorbit inca de la jumatatea lunii februarie despre faptul ca exista un barbat in viața sa, insa abia pe 19 aprilie agenta FIFA a facut publica relația cu Flavius Nedelea. Nici bine nu s-a obișnuit lumea ca este intr-o relație, ca i-a și pus punct! In ultima luna, impresara a avut doar…

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța pana la sfarșitul lunii mai. Acordarea acestora va continua și in urmatorii patru ani, potrivit unui ordin de ministru semnat recent. Pentru anul 2023 suma este de 1.450 de lei, impozabila. Voucherele de vacanta sunt emise doar pe…