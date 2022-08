Stiri pe aceeasi tema

- Tineri banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie, retinuti de politistii Biroului de Investigatii Criminale Lupeni La data de 21 august a.c., in jurul orei 01:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Lupeni au fost de un sesizați de un barbat in varsta de 55 de…

- Un localnic din Popricani va sta 30 de zile in spatele gratiilor dupa ce si-a batut sotia. Acesta avea pe numele sau o hotarare judecatoreasca de a nu se apropia de sotie. „La data de 5 august, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Popricani au retinut pentru 24 de ore, un barbat de 38 de…

- Un iesean intors din strainatate a aflat ca sotia sa are relatii intime cu parohul satului. Pe el l-a santajat, pe ea a batut-o cateva zile. Persoana santajata este preotul Bogdan Orzetic, de 46 ani, parohul de la Biserica Nasterea Maicii Domnului din Scobalteni. Barbatul incornorat este Gjeorghe Nicai…

- Un localnic din Mironeasa a fost arestat dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta avea o alcoolemie uriasa: 1,83 mg/l alcool pur in aerul expirat. La arestarea acestuia a mai contribuit si faptul ca circula fara inspectie tehnica, dar si faptul ca a refuzat sa fie transportat la spital pentru probe…

- Trei hoti de catalizatoare auto au fost arestati de catre politisti dupa ce au fost prinsi la furat chiar de catre proprietarul unui autoturism. Hotii l-au lovit pe proprietarul autoturismului si au fugit, insa au fost prinsi de catre politisti. „Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Doi tineri au fost retinuti din cauza ca au santajat o tanara sa se prostitueze in folosul lor. Ei urmeaza sa fie audusi astazi in fata judecatorilor cu propunerea de a fi arestati. "La data de 01 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 2 perchezitii domiciliare…

- Tanarul hot are 18 ani si a fost prins dupa doua ore de la apelul la 112. In imagini se poate vedea cum hotul cauta o bresa in securitatea agentiei loto. Pana la urma, acesta o gaseste si fura 16.000 lei. Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, Biroului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei…

- Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, Biroului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 4 Politie Iasi au identificat un tanar, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea de 6 spre 7 iunie a.c., acesta…