Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Suceava a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi fața de un localnic de 27 de ani din municipiul Suceava condamnat la o pedeapsa de 4 ani, 5 luni si 10 zile inchisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de „furt” . In…

- Preotul Dorian Oprișor, care slujește la capela cu hramul Sfantul Mina din curtea Spitalului de boli infecțioase și pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, cere ajutorul oamenilor și poliției pentru identificarea unui hoț. Tanarul din imagini a furat, miercuri, in jurul orei 16:30, telefonul…

- Polițiștii clujeni au reținut doi tineri pentru talharie. Lucrurile s-au petrecut intr-un parc din municipiul Gherla, undei trei tineri au fost amenințați cu un cuțit de doi talhari. Scopul fiind sa le dea bunurile și banii, pe care ii aveau asupra lor. „La data de 8 aprilie a.c., polițiștii Biroului…

- Trei tineri, doi din Vama și unul din Fundu Moldovei, au ajuns pe mana Poliției dupa ce au furat 350 de litri de motorina din rezervorul unui TIR parcat la Pojorata pe drumul spre Rarau. Fapta s-a petrecut in noaptea de 16 spre 17 martie. Doi dintre tineri au fost bagați in arest 24 de […] The post…

- Doi tineri de 18 și 26 ani au fost reținuți de polițiști fiind suspectați ca au sustras combustibil dintr-un rezervor al unei companii de telecomunicații din satul Cucioaia, raionul Telenești.

- La data de 18 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au surprins in flagrant trei tineri din Petelea la scurt timp dupa ce ar fi savarșit o fapta de talharie. In fapt, in perioada 17-18 februarie, aceștia ar fi sustras de la doua femei varstnice, prin…

- Trei tineri, din comuna Pogaceaua, banuiți ca ar fi sustras mai multe bunuri, dintr-un magazin alimentar, au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au desfașurat, saptamana trecuta, 5 percheziții domiciliare intr-un dosar penal de furt calificat. Din cercetari…