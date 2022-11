Stiri pe aceeasi tema

- Rubrica „Omul sfințește locul” va prezinta, astazi, un profesor care mereu gasește metodele potrivite pentru a-i face pe elevi sa invețe cu placere. Nu este o cautare ușoara, ci una plina de așteptari, de emoții, de neliniști, de incercari și de dorința de a face totul mai bine de la o zi la alta. O…

- Ana-Maria Barbosu, sportiva CSS Focșani, unde a fost pregatita de Daniela Trandafir și Cezar Stoica, acum la Lotul Național de la Deva, debutanta la Campionatul Mondial, s-a clasat pe locul 20 in concursul de individual compus, poziție pe care o ocupase și dupa concursul pentru calificarea in finala…

- Astazi vom il vom cunoaște pe subcomisarul Cornel Vizitiu, șeful Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. Nascut și crescut in Focșani, spune ca a avut o copilarie frumoasa, pașii fiindu-i atent ghidați de parinții care și-au dorit ca atat el, cat și sora lui,…

- Potrivit surselor noastre, cearta a izbucnit dupa ce un localnic a intarziat plata impozitului pentru arenda, iar situația juridica urma sa fie stabilita in instanța. Un consilier local a depistat pe unul dintre terenurile cu pricina un tractorist și i-a cerut sa paraseasca zona.Pentru ca nu a fost…

- CSM Focșani 2007 va intalni maine, 17 septembrie, de la ora 17:00, pe stadionul Milcovul, pe Sporting Liești, o formație care are o vechime mai mare decat ea in Liga a III-a. Și cu care a avut mai mereu jocuri grele. In ultimele doua ediții de campionat, cele relevante pentru o analiza corecta pentru…