- Locuitorii din suburbiile estice ale orasului Sydney cutreiera strazile in cautarea a doi pitoni uriași, de peste 2,5 metri lungime. Șerpii au fost aruncați in drum de fostul iubit al stapanei lor, „intr-un acces de furie”, scrie The Guardian.

- Israel a dat un ultimatum celor 1,1 milioane de oameni care locuiesc in nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona de nord, in timp ce Hamas i-a indemnat sa ramana in locuințe. The Guardian a realizat un reportaj despre dilema oamenilor care risca sa devina victime in confruntarea sangeroasa dintre Israel…

- Sute de mașini sport electrice de ultima generație au fost rechemate in Australia din cauza unei probleme legate de protecția bateriei. Defecțiunea ar putea duce la explozii.Peste 230 de vehicule electrice Porsche Taycan au fost rechemate. Gigantul auto a trimis avertismentul marți și vizeaza toate…

- Patronii firmei de GPL care a explodat la Crevedia au trimis o scrisoare catre Primaria din localitate, iar in ședința de consiliu care a avut loc ieri a fost citita de un reprezentat al Primariei.Administratorii ”SC Flagas SRL” au informat Primaria de disponibilitatea lor in ceea ce privește ajutorul…

- Președintele Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, a starnit un val de indignare și critici dupa ce a fost surprins intr-un clip video sarutand-o pe fotbalista Jenni Hermoso, la scurt timp dupa victoria Spaniei cu 1-0 impotriva Angliei in finala Campionatului Mondial de Fotbal feminin de la…

- Un fost lucrator in domeniul ingrijirii copiilor a fost acuzat de peste 1.600 de infractiuni de abuz asupra copiilor - inclusiv viol - impotriva a 91 de fetite la o duzina de centre de educatie timpurie din Brisbane, Sydney si de peste mari si tari in decursul unei perioade de 15 ani, transmite The…