Doi pacienți ai Spitalului Târgu Cărbunești au murit Prefectul județului Gorj, Marcel-Petrica Iacobescu, a anunțat vineri dimineața ca doi pacienți ai Spitalului din Targu Carbunești au murit dupa ce instalația de oxigen s-a stricat. In aceste momente, la unitatea spitaliceasca este Cod roșu de intervenție. Pacienții sunt evacuați. Firma de mentenanța inca nu a ajuns la spital, potrivit celor declarate de prefectul de […] The post Doi pacienți ai Spitalului Targu Carbunești au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

